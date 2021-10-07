Систему QR-кодов вводят в Курской области с 11 октября

QR-коды для посещения общественных мест введут в Курской области на следующей неделе. Соответствующее решение приняли в ходе заседания регионального оперштаба.

Инициатором идеи стал главный санитарный врач Курской области Олег Климушин. QR-коды помогут ограничить попадание в общественные места лиц, не сделавших прививку от коронавируса. Таким образом удастся ослабить меры по COVID-19 при проведении спортивных и культурных мероприятий, в том числе концертов, показов, цирковых и других выступлений, отметил Климушин на заседании оперштаба.

«Можем ввести федеральную систему с понедельника», — сообщила замглавы Курской области Оксана Крутько.

Губернатор региона Роман Старовойт предложил начать вводить систему QR-кодов с 11 октября в областном центре, передает телеканал «360». Привитые от COVID-19 граждане могут получить QR-код на портале или в приложении «Госуслуги». Сертификат о вакцинации предоставляется после введения последней дозы вакцины. Посетить общественные мета можно, показав QR-код на телефоне или в распечатанном виде.