Экс-спикер Верховной рады Разумков намекнул на свое участие в выборах президента Украины

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков намекнул на свое участие в президентских выборах после голосования за его отставку.

Разумков объяснил, что отстранение с должности председателя парламента устранило преграды, которые мешали его президентским амбициям. По словам парламентария, прежде никто не становился главой государства с поста спикера Верховной рады. Однако теперь этого «предохранителя» нет, заметил Разумков.

«Этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим», — сказал бывший спикер Верховной рады.

Ранее сообщалось, что отставку Дмитрия Разумкова поддержали 284 парламентария при необходимых 226 голосах. Предложение об отстранении спикера инициировала фракция «Слуга народа». Украинские депутаты говорили, что Дмитрий Разумков «действовал вразрез с программой партии». Сам Разумков не согласился с такой позицией и отверг упреки коллег.