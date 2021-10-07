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Большинство депутатов Верховной рады высказались за отставку спикера Дмитрия Разумкова

Большинство депутатов Верховной рады высказались за отставку спикера Дмитрия Разумкова

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отправлен в отставку по итогам голосования народных депутатов. За увольнение председателя парламента высказались 284 законодателя.

Разумков был освобожден от должности на фоне усложнения отношений с правящей партией «Слуга народа», которая и инициировала его отставку из-за «идеологических разногласий». Ожидается, что место спикера займет его первый заместитель Руслан Стефанчук. Сам председатель парламента все обвинения в саботаже работы лидирующей фракции Рады отрицает.

Украинское законодательство позволяет отозвать спикера Верховной рады в связи с «неудовлетворительностью работы» или по просьбе. Для начала процедуры отстранения необходимо выдвинуть инициативу, заверенную подписью не менее чем 150 из 450 народных депутатов.