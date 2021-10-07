Экс-премьер Украины Азаров об отставке спикера Рады: «Зеленский потерял связь с реальностью»

Верховная рада Украины отстранила от должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Примечательно, что процедуру инициировали депутаты правящей партии «Слуга народа», которую Разумков возглавлял в первые месяцы правления президента Владимира Зеленского в 2019 году.

Как пояснили в пропрезидентской партии, Разумков якобы «перестал быть членом команды», а его мнение стало часто расходиться с решениями Зеленского.

«Почему парламент превратился в тормоз для реформ и для курса президента?<...> Какую страну строите вы? Мы точно за Украину и победу над врагом – внешним, в виде РФ, и внутренним, в виде пятой колонны, коррупции, олигархов, бедности», – заявил председатель партии «Слуги народа» Александр Корниенко с трибуны парламента перед голосованием.

Отставку председателя Рады поддержали не все депутаты: лишь 215 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Помощь правящая партия неожиданно получила в лице оппозиции: фракции «Батькивщина», депутатских групп «Доверие» и «За будущее», а также ряда других нардепов. В итоге набралось 284 «за».

rada.gov.ua / Верховна Рада України

Разумков, который всю избирательную кампанию 2019 года работал в штабе Зеленского и считался его политическим консультантом, в последнее время все чаще стал расходиться во мнениях в украинским лидером. Так, в 2020 году председатель парламента выступил против радикального решения президента распустить Конституционный суд. Кроме того, он неоднократно выступал в защиту русского языка.

Противоречия между Разумковым и Зеленским проявились и в вопросе принятия законопроекта о борьбе с чрезмерным влиянием олигархов. Президент настаивал на том, чтобы реестр влиятельных бизнесменов вел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Спикер Рады не согласился с этим решением, намекнув на связи главы государства с высокопоставленными лицами в СНБО, и поставив тем самым под сомнение справедливость процедуры определения олигархов, подлежащих «учету».

Именно разногласия по принципиальным для Зеленского вопросам стали одной из причин отставки спикера Рады, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В беседе с «Политикой Сегодня» он отметил, что украинский лидер «потерял чувство реальности» и пытается создать среди подчиненных систему «беспрекословного повиновения».

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

«Это абсолютная иллюзия. Тем более в отношении таких крупных должностей, как председатель Верховной рады. Но это может быть причина не основная. Вторая причина — кураторы его [Зеленского] считают, что ему нужен какой-то спойлер [кандидат на выборах, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов за другого кандидата со сходной программой – прим. ред.], партнер его на выборах. Готовятся. 2,5 года всего осталось до выборов. Вот и заранее готовят фигуру его спарринг-партнера», – рассудил экс-глава кабинета министров.

Сразу после отставки Разумкова, депутаты Верховной рады приступили к процедуре избрания нового спикера. Ранее в партии власти сообщали, что прочат пост первому заместителю Руслану Стефанчуку от фракции «Слуга народа».