Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону вопросы региональной повестки

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки, сообщили в Баку.

Как отметили в пресс-службе Алиева, главы государств выразили уверенность в продолжении у укреплении дружеских отношений России и Азербайджана. Не меньшее внимание было уделено и сугубо южнокавказской повестке — национальные лидеры заверили, что готовы продолжать работу по стабилизации обстановки в регионе.

«Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

Ситуация в Закавказье остается. В начале октября в СМИ просочились новости о начале переброски в Азербайджан турецких войск. Также на границе Ирана и Азербайджана прошли масштабные учения "Покорители Хайбара".