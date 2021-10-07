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ЕР выдвинет кандидатуру Терешковой на должность главы думской комиссии по этике

ЕР выдвинет кандидатуру Терешковой на должность главы думской комиссии по этике

Депутат нижней палаты парламента, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова может стать руководителем думской комиссии по этике, сообщил избранный в Госдуму нового созыва и предложенный на пост главы фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Как отметил политик, ЕР выдвинет кандидатуру Терешковой на соответствующий пост.

Васильев подчеркнул, что думская комиссия по этике является важным и нужным инструментом. В прошлом созыве такая структура была сформирована внутри партии. Теперь ожидается, что комиссия будет работать не только в рамках одной фракции.

Ранее стало известно, что депутата Анну Кузнецову выдвинули на должность вице-спикера нижней палаты парламента. Вопрос будут обсуждать на первом заседании ГД 12 октября. До перехода в Госдуму Кузнецова была освобождена от исполнения обязанностей детского омбудсмена.