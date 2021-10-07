В академии Генштаба РФ пожаловались на дремучесть школьных учителей истории

К созданию учебников по истории России должны быть привлечены сотрудники Военной академии Генштаба ВС. Об этом на круглом столе, посвященном проблеме изучения истории в школах, заявил зам начальника по научной работе Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генштаба Николай Никифоров.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы ни разу не приглашались в качестве соавторов учебников, не привлекались к государственной экспертизе, что специалисты института не были привлечены ни к формированию новой линейки учебников», — заявил Никифоров.

В круглом столе участвовали представители Минобрнауки, Минпросвещения, Академии наук, высших образовательных и научных учреждений, профильных НКО, а также депутаты Госдумы. Они, в частности, рассмотрели доклад общественной группы, которая проверила 24 школьных учебника на предмет некорректности и искажений событий в отечественной истории.

Специалисты пришли к выводу, что в некоторых пособиях есть лишние авторские трактовки и оценочные суждения, но при этом не хватает фактов. По мнению участников круглого стола, это вводит в заблуждение не только детей, но и преподавателей.

«Мне кажется, воспитание надо начать с учителей, потому что сейчас они обладают такой дремучестью, что горько и обидно за тех, кому они эту историю читают», — добавил Никифоров.

По итогам встречи общественные деятели подготовили доклад с выдержками из учебников, содержащие некорректные цитаты и искаженные факты. Его передадут в Российское военно-историческое общество.