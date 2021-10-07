Избившие пассажира московского метро кавказцы стали фигурантами дела о покушении на убийство

Трое пьяных дебоширов напали на пассажира столичного метрополитена из-за сделанного замечания. Мужчина решил заступиться за незнакомую девушку.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку инцидента, произошедшего в вагоне метро на станции «Электрозаводская», и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обзывали людей и сгоняли с мест женщин. После они стали оскорблять пассажирку с брекетами.

Один из очевидцев сделал замечание дебоширам. Те в ответ ударили мужчину в лицо, а после принялись избивать пострадавшего ногами по голове. Предполагаемые преступники попытались сбежать с места происшествия, но их задержали по горячим следам. Жителя Москвы доставили в одну из больниц города с травмой лица.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее взял дело на личный контроль. Он поручил подчиненным тщательно изучить все обстоятельства инцидента.