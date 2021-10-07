Глава Южной Осетии поблагодарил Путина за надежный мир

Президент России Владимир Путин получил поздравление с днем рождения от главы Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Политик поблагодарил российского лидера за избавление Южной Осетии от смертельной опасности и обретение надежного мира. Бибилов подчеркнул, что Путин принес республике уверенность в завтрашнем дне.

«В сознании народа Южной Осетии с вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности», — сказал Анатолий Бибилов.

В поздравлении также указано, что Владимир Путин вернул России статус мировой державы, а авторитет страны заметно вырос на мировой арене. В заключение, Бибилов пожелал главе государства здоровья, новых успехов и побед во благо страны.

Президент РФ Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. Российский лидер проведет обычный рабочий день, а вечером отметит праздник с родными и близкими, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.