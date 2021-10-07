Депутат Анна Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы нового созыва

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая недавно покинула пост детского омбудсмена, может занять место вице-спикера нижней палаты парламента. Об этом она сообщила в интервью журналистам.

По словам политика, вопрос о ее назначении на пост заместителя председателя будет официально решен 12 октября — на первом заседании Госдумы нового созыва. Пока что ее кандидатура была предложена во время совещания бюро высшего совета и генерального совета «Единой России».

«Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей», — сказала Кузнецова РИА Новости.

Парламентарий добавила, что основным направлением ее работы будет защита семьи и детства, как и поручил российский президент Владимир Путин.

Глава государства ранее освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена. Решение обусловлено ее переходом в Госдуму.