Путин обсудил с Жапаровым развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Бишкека

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы республики.

Согласно полученным данным, разговор состоялся 7 октября. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество Москвы и Бишкека.

«Лидеры стран обсудили актуальные аспекты киргизско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как стало известно ранее, Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений между странами.