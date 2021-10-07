Володин поздравил Путина с днем рождения

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил поздравления президенту России Владимиру Путину. Глава государства празднует день рождения.

Российскому лидеру 7 октября исполнилось 69 лет. Володин напомнил, что жизнь в РФ изменилась после избрания Владимира Путина главой государства.

«Непросто было решать проблемы одновременно в экономике, социальной сфере, политике, восстанавливать мир в стране и влияние на международной арене», — отметил политик.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что Путин — преимущество России. Он уверен, что сегодня это признается всеми. Володин добавил, что недружественные страны пытаются нанести удары по РФ. Однако страна остается сильной.

Спикер Госдумы в конце обращения поздравил Владимира Путина с праздничной датой. Он пожелал ему счастья и здоровья.