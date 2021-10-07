Сотрудники tut.by стали фигурантами уголовного дела о разжигании вражды в Белоруссии

В Республике Белоруссия следователи возбудили уголовное дело против сотрудников медиакомпании ООО «TUT.BY». Работники подведомственного компании новостного портала tut.by обвиняются в разжигании вражды. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. За это сотрудники новостного портала могут получить до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент ведется следствие.

В мае этого года в поле зрения правоохранителей попали должностные лица tut.by. В отношении них следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда были задержаны 15 человек, среди которых и те, кто не является сотрудниками компании. Большинство из них находятся под стражей.