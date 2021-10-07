Сенатор Совфеда Цеков ответил на высказывание экс-главы Литвы Ландсбергиса о «развале» России

Крым останется в составе России, а перспективы распада реальны для Украины. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Политик прокомментировал высказывание экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса, который заявил, что полуостров вернется в состав Украины после «развала» России. По словам сенатора от Крыма, подобные слова основаны на не политическом анализе, а на злобе по отношению к Москве.

Цеков отметил, что некоторые страны мечтают о развале России, однако они не думает, какое будущее будет у мира в случае такого развития ситуации.

«Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», — подчеркнул политик.

Сенатор добавил, что Украина сможет стать цивилизованным государством только при нормальных отношениях с Россией. Украинское государство сформировано стараниями Российской Империи и СССР, напомнил политик. По его словам, отказ киевских властей от прошлого привел к тому, что страна находится на грани развала, пишет РИА Новости.