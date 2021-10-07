Экс-замглавы Минпросвещения Ракова утверждает, что не скрывалась от следователей

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова заявила, что сама пришла к следователям и не пыталась скрыться от них. Экс-чиновницу подозревают в крупном мошенничестве.

Члены ОНК Москвы побывали у Раковой в ИВС на Петровке. С их слов, экс-замглавы Минпросвещения свою вину не признает.

«Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньем и утверждает, что сама явилась к следователям», - цитирует ОНК ТАСС.

Марина Ракова в настоящее время находится в следственном управлении московской полиции. Ранее ей заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и объявили в федеральный розыск после попытки скрыться от правоохранителей.