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Компания «Мотор Сич» пытается избежать взыскания 42 миллионов рублей

Компания «Мотор Сич» пытается избежать взыскания 42 миллионов рублей

Украинская компания «Мотор Сич» направила документы в Верховный суд России с требованием пересмотреть решение о взыскании около 42 миллионов рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Об этом сообщает РИА Новости. 

Кассационная жалоба, в которой «Мотор Сич» просит перенаправить дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для повторного рассмотрения, поступила в Верховный суд 6 октября, но пока не была принята к рассмотрению.

Ранее арбитражные суды предыдущих инстанций признали, что украинская компания незаконно использует товарные знаки АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», и наложили запрет на использование логотипов предприятия. Помимо этого, заседатели постановили взыскать с «Мотор Сич» заявленную истцом компенсацию.

Компания «Мотор Сич» подала жалобу в Верховный суд России, чтобы избежать взыскания 42 миллионов рублей
supcourt.ru  / Верховный Суд Российской Федерации

Украинская компания решение суда не признала. Ее представители заявили, что права российской компании нарушены не были, поскольку «Мотор Сич» производит только модификации вертолетов Ми-8. Первая инстанция арбитражного суда частично согласилась с доводами истца.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд конкретизировал термины «модернизация» и «модификация». Он пояснил, что в данном конкретном случае улучшение характеристик приравнивается к изготовлению нового воздушного судна. Основываясь на этом, судебная коллегия встала на сторону истца — АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова». Такое решение также поддержал российский Суд по интеллектуальным правам.

Компания «Мотор Сич» подала жалобу в Верховный суд России, чтобы избежать взыскания 42 миллионов рублей
wikipedia.org  / Macs24 / CC BY-SA 3.0

Напомним, что украинская компания «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей. Ее штаб-квартира находится в Запорожье.

АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящий в холдинг «Вертолеты России», является одним из мировых лидеров авиационной отрасли. Акционерное общество объединяет в себе пять вертолетных заводов и два конструкторских бюро.