Правила выезда детей за рубеж изменили в России

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Теперь законный представитель, не согласный с выездом ребенка из России, может указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения. Он также имеет право запрещать выезд во все государства или ограничивать передвижение конкретным списком стран, говорится в опубликованном документе.

Чтобы отозвать заявление о несогласии на выезд, необходимо обратиться в территориальный орган МВД. Ведомство изменило и порядок приема заявлений. Например, если человек не может расписаться, он может это указать. Сотрудники инстанции должны принять такой документ, передает телеканал «360».

Ранее о том, что МВД готовит поправки в законодательство о выезде детей за рубеж, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.