Александр Овечкин и Евгений Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Бостон»

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными действиями в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостон Брюинз».

«Вашингтон» минувшей ночью одержал волевую победу над «Бостоном» в выставочном матче перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился со счетом 4:3. По два очка в этой игре набрали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Их партнер по команде Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2». Победу гостям принес бросок Энтони Манты в овертайме.

Первую игру в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/22 «Вашингтон» проведет 14 октября. На своей площадке столичный клуб сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В этот же день пройдут еще пять матчей регулярного чемпионата НХЛ.