Полицейские в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака

Команда The Case Brakers из бывших полицейских, военных и журналистов раскрыла личность серийного убийцы Зодиака. Им оказался маляр. Он скончался в 2018 году.

Преступник, который сам себя называл Зодиаком, терроризировал жителей Северной Калифорнии с конца 1960 годов. На его счету как минимум шесть жертв, но сам злоумышленник в письмах полицейским утверждал, что убил 37 человек.

Раскрыть имя преступника удалось только спустя 50 лет. Команда The Case Brakers решили идти до конца и разгадала тайну. За маской Зодиака скрывался маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост. Он умер в 2018 году. Специалистам удалось раскрыть преступника по вещдокам с мест происшествий. Эксперты провели анализ посланий, исследовали следы от ботинок и специфические шрамы. Именно по ним и опознали маляра-убийцу некоторые выжившие.