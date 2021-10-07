Депутат Рады Кузьмин осудил отказ Зеленского от договоренностей с Россией о ценах на газ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг судьбоносные для его страны договоренности с Россией по газу, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин на телевидении.

Парламентарий напомнил, что глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук ранее договорился о низких ценах на газ для Украины с российскими властями, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Зеленский отверг эти соглашения, что нанесло удар по экономике его страны.

«А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов. — Прим. ред.)», — отметил депутат.

Ренат Кузьмин добавил, что киевская власть отказалась от договоренностей с Россией, поскольку их достиг не сам Зеленский, а Владимир Медведчук.