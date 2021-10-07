Белгородские следователи задержали подростка за публичное оправдание терроризма

Правоохранители задержали 17-летнего жителя Белгородской области. Подростка подозревают в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, вечером 21 сентября подозреваемый выложил на своих личных страницах в социальных сетях пост, в котором делился мыслями о «допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях».

Сотрудники полиции заинтересовались данным текстом и приняли решение о задержании подростка. Теперь следователи Белгорода ходатайствуют об изоляции подозреваемого до судебного заседания.