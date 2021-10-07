Семь человек погибли при взрыве на востоке Афганистана

Семь человек стали жертвами взрыва в религиозной школе на востоке Афганистана. Чрезвычайное происшествие случилось в провинции Хост. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности.

В результате инцидента пострадали более 15 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых. По предварительным данным, в учреждении взорвалась ручная граната, рассказали в министерстве внутренних дел временного правительства Афганистана. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На днях в столице республики прогремел мощный врыв возле входа в мечеть Ид-Гах, где проходила траурная церемония прощания с матерью замминистра информации и культуры Забихуллы Муджахида, который является представителем «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Погибли 12 человек, еще 32 получили ранения различной степени тяжести, передавал ФАН.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации