Свердловская область отказалась от ПЦР-тестов при посещении COVID-free зон

Урал отказался от отрицательных ПЦР-тестов. В Свердловской области теперь можно посетить свободные от COVID-19 зоны только при вакцинации от коронавируса или переболевшие в последние полгода.

Правительство региона рассматривает вопрос о введении ограничений при посещении общепита, музеев, концертных залов, тренажерных залов и так далее. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Теперь при входе в места массового скопления людей нужно предъявить QR-код с портала госуслуг, где приводятся данные о вакцинации от коронавирусной инфекции, а также паспорт. Отрицательные результаты ПЦР-тестов больше не являются основанием для входа.

Также обязательной вакцинацию от COVID-19 сделали в Рязанской, Воронежской и Вологодской областях. В обязательном порядке прививки должны поставить работники образования, соцзащиты, здравоохранения, торговли, общепита и общественного транспорта.