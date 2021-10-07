Financial Times: мировые цены на газ резко упали после обещания Путина

Мировые цены на газ снизились после слов президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители, информирует Financial Times.

Недавно российский лидер заявил, что Россия готова стабилизировать «стремительно растущие мировые цены», которые могут ограничить промышленную активность и увеличивают риски резкого повышения инфляции. После этих слов цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.

Резкому падению предшествовала цена в полтора раза выше, на уровне 1937 долларов за одну тысячу кубометров, тем самым побив исторический максимум. Показатель был зафиксирован на закрытии торгов на бирже ICE.

Путин также подчеркнул, что Россия готова сообща работать над нормализацией мирового энергетического рынка и выстраивать работу на коммерческой основе с учетом интересов всех участников. Тем временем специалисты Saxo Bank успели предположить, что снижению цен помог бы запуск «Северного потока — 2».