СКР возбудил дело против руководителей управления Росимущества в Красноярске

СК возбудил по материалам ФСБ уголовное дело в отношении главы межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакассии и Тыве.

Обвинения также предъявлены заместителю руководителя управления и начальнику отдела реализации имущества. Фигурантов обвиняют в групповом взяточничестве по предварительному сговору, в том числе в особо крупном размере.

Региональный главк СКР подчеркивает, что в 2021 году руководители управления Росимущества получили от директора ООО «Акцепт» 1,2 миллиона рублей за обеспечение госконтрактов данному предприятию. Речь шла о праве продажи арестованного имущества. Также упоминаются и другие преступления чиновников.

Руководитель Росимущества и начальник отдела задержаны. Следователи допросили их. Решается вопрос о мере пресечения.