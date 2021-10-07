Белый дом ведет проработку встречи Байдена и Путина на саммите G20 в Риме

Встречу президента России Владимира Путина с Джо Байденом на саммите G20 в Риме прорабатывают в американской администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока прогнозов по двусторонней встрече двух лидеров стран нет. Саммит «двадцатки» запланирован на 30-31 октября.

«У меня нет прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы прорабатываем это на ежедневной основе», — отметила представитель американской администрации.

Последняя встреча Байдена и Путина прошла минувшим летом в Женеве. Со слов Псаки, в Вашингтоне не ждали мгновенных результатов от этого диалога.

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проведение виртуального саммита до конца 2021 года. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан намерен встретиться с главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Цюрихе.