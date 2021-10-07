Сибирская таможня задержала банду валютных контрабандистов в Барнауле

Сибирская таможня задержала четверых членов преступной группы из Барнаула в рамках расследования дела о незаконном выводе за рубеж 380 миллионов рублей.

Пресс-служба Сибирского таможенного управления сообщает, что была пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. Сообщники с 2017-го по 2020 годы перевели из страны на иностранных счета около 380 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сообщники для реализации преступных схем создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Участников группировки задержали в Барнауле сотрудники таможни и сотрудники УФСБ по Новосибирской области. За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.