Первый глава Литвы уверен в возврате Крыма Украине после развала России

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис озвучил условие для «возвращения» Крыма в состав Украины.

Политик считает, что это случится только после «развала» Российской Федерации. Начало краха государства сейчас является только «вопросом времени».

«Все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — поделился своим мнением с изданием «День» Ландсбергис.

При этом бывший глава литовского государства отметил, что Москва заняла принципиальную позицию по полуострову.

«Украинская власть заявляет, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России. Не будет такого, что Россия, при наличии ядерных бомб, будет отдавать Крым», — заявил литовский политик.

Ранее депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» поделились целями на 2030 год, согласно которым, Украина «вернет» Донбасс и Крым. Такие прогнозы были озвучены в ходе совещания.