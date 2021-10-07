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Пачка сигарет может подорожать до 145 рублей во втором полугодии 2021 года

Пачка сигарет может подорожать до 145 рублей во втором полугодии 2021 года

Цена сигарет за пачку во втором полугодии 2021 года может вырасти до 140-145 рублей. Об этом сообщили аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Аналитики рассказали о подорожании табачных изделий в среднем на 12,4%. Отмечается, что пачка сигарет в 2020 году стоила около 120 рублей, а в первом полугодии 2021 года ее стоимость выросла до 135 рублей за упаковку. Причиной роста цен называется повышение акцизов на табак с 1 января 2021 года. Об этом информирует РИА Новости.

Средняя цена на стики в первые шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, сохранившись на уровне 155 рублей за пачку. В компании прогнозируют увеличение стоимости стиков во втором полугодии года не более чем на 5-7%.