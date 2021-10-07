Пачка сигарет может подорожать до 145 рублей во втором полугодии 2021 года

Цена сигарет за пачку во втором полугодии 2021 года может вырасти до 140-145 рублей. Об этом сообщили аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

Аналитики рассказали о подорожании табачных изделий в среднем на 12,4%. Отмечается, что пачка сигарет в 2020 году стоила около 120 рублей, а в первом полугодии 2021 года ее стоимость выросла до 135 рублей за упаковку. Причиной роста цен называется повышение акцизов на табак с 1 января 2021 года. Об этом информирует РИА Новости.

Средняя цена на стики в первые шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, сохранившись на уровне 155 рублей за пачку. В компании прогнозируют увеличение стоимости стиков во втором полугодии года не более чем на 5-7%.