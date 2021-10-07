Политолог Рар: борьба Европы с «Северным потоком — 2» лишь вредит ей самой

Попытки стран Европы бороться с российским газопроводом «Северный поток — 2» безуспешны. Кроме того, тем самым они лишь наносят вред самим себе, считает немецкий политолог Александр Рар.

Данное заявление он сделал в ответ на требование Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur) Nord Stream 2 AG предоставить сведения, подтверждающие его соответствия всем нормативным требованиям Евросоюза. Проект газопровода не должен дискриминировать доступ к сети и интеграции инфраструктуры в немецкий рынок. По мнению политолога, некоторые силы внутри ЕС заинтересованы в противодействии «СП-2» и дело здесь не в техническом аспекте, передает «Вечерняя Москва».

«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза <...> они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком — 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — сообщил Рар.

Однако не вся Европа придерживается данной позиции. По словам Рара, также озвучиваются и требования как можно скорее организовать работу «Северного потока — 2». Политолог призвал европейских лидеров оставить воинственный настрой против проекта и признать его необходимость.