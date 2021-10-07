МИД усомнился в заявлениях НАТО о деэскалации после высылки российских дипломатов

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что высылка дипломатов из Брюсселя стала показателем истинной ценности заявлений представителей НАТО о важности деэскалации отношений с Москвой.

Решение НАТО вызвало резкую критику со стороны Министерства иностранных дел России, ведь только недавно речь шла о необходимости деэскалации в отношениях с Кремлем, заявил Грушко в интервью «Коммерсанту».

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таких нет. Их истинная цена понятна всем», — отметил собеседник издания.

Ранее стало известно о высылке восьми российских дипломатов, представляющих Москву при НАТО, такое решение принято якобы на фоне подозрений в шпионаже. Однако конкретных подтверждений этому Организация Североатлантического договора до сих пор не предоставила.