Российские регионы начали возвращать ограничительные меры предыдущих волн COVID-19

Ряд субъектов РФ вводят ограничительные меры предыдущих волн пандемии коронавируса из-за роста заболеваемости.

Ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях вступит в силу в Челябинской области с 18 октября. При наличии у каждого из QR-кода это правило не действует.

Более серьезные ограничения на массовые мероприятия установлены в Карелии. На улице могут собираться не более 100 граждан, в помещениях — до 50 человек и обязательно в масках.

Заболеваемость коронавирусом растет в Брянской области. В регионе вводится режим повышенной готовности и запрет на проведение массовых мероприятий.

Режим повышенной готовности был введен и в Нижегородской области. Принято решение о переводе на дистанционное обучение учеников средних классов. Допускаться в университеты будут лишь привитые студенты и преподаватели.

Некоторые регионы активно переводят работников на удаленку. В Нижегородской области, ХМАО, Марий Эл и Тульской области рекомендуется перевести 30% сотрудников.

Власти Ставрополья обязали перевести на дистанционный формат работы сотрудников старше 65 лет, беременных женщин, а также людей с хроническими заболеваниями. При желании бизнес может отправить на удаленку до 30% других категорий работников. В регионе действует система QR-кодов, отмечают «Известия».

Жителям Оренбургской области без важных причин не рекомендуется покидать населенные пункты, следует отказаться от участия в массовых мероприятиях, а также от проведения дома семейных встреч с участием более десяти человек. После въезда в регион нужно сдать ПЦР-тест, либо провести неделю на самоизоляции.