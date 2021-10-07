Российский лидер Владимир Путин отмечает свой 69-й день рождения

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует свой день рождения. Ему исполняется 69 лет.

По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, Путину предстоит много важной работы в этот день, однако он определенно отпразднует его вечером в кругу семьи. Как отметил Песков, такой сценарий происходит чаще всего.

Ранее Владимир Путин на протяжении двух недель находился в режиме самоизоляции, поскольку несколько человек из его окружения заболели. Так как президент страны прошел вакцинацию отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V», сам он избежал заражения. Поскольку на данный момент Путин уже не находится в карантине, свой день рождения он отпразднует как обычно, отметил Песков.