МИД России отметил невыполнение США ряда договоров по стратегической стабильности

Проблемные моменты в диалоге России и США по стратегической стабильности сохраняются, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Заявление дипломата было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН. Ермаков отметил, что проблемными моментами являются развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), размещение американского нестратегического ядерного оружия в странах Европы, а также развертывание глобальной американской системы ПРО.

Представитель МИД России заявил, что Москва требует упоминания нарушений обязательств США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на территории неядерных европейских стран. Также Ермаков напомнил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.