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МИД Мали вызвал посла Франции после недружественного заявления Макрона

МИД Мали вызвал посла Франции после недружественного заявления Макрона

Агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в адрес африканской страны стала поводом для вызова в МИД Мали французского посла.

Лидер Пятой республики не стал признавать провал военной операции «Бархан», но высказался о властях суверенного африканского государства. Макрон заявил о своей уверенности в том, что без Франции в Сахеле уже не было бы правительства Мали.

По словам французского лидера, боевики захватили бы в первую очередь Бамако, а после всю страну, но у террористов ничего не вышло из-за присутствия Франции. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что слова Макрона являются «недружественными» и «уничижительными». Французского посла сразу же вызвали в МИД. Власти Мали возмущены заявлением Макрона.

Франция должна быть более сдержанна в своих суждениях. В мали хотели бы видеть конструктивный подход к дипломатии. Глава МИД Мали призвал Францию сконцентрироваться на реальной проблеме и приложить усилия в борьбе с терроризмом.