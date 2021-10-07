УФСИН ведет поиски сбежавшего из Ульяновской области заключенного

Заключенный колонии-поселения №5 УФСИН по Ульяновской области совершил побег с производственного объекта в Димитровограде.

Сообщается, что он мог отправиться в Самару. Сбежавшему Милохову Дмитрию Владимировичу 29 лет. Осужденный имеет татуировки на плече, грудной клетке и кисти правой руки. Отмечается, что при общении он может притворяться немым. В момент побега был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки, передает РИА Новости.

«Он осужден по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия" к лишению свободы сроком на три с половиной года. По имеющейся информации, направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару», — сообщили в пресс-службе УФСИН.

Отмечается, что заключенный самовольно покинул производственное предприятие, на которое его трудоустроили, а не колонию-поселение. Во время очередного обхода сотрудники не обнаружили осужденного, после чего были организованы поиски.