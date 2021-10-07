Прибывшего из Афганистана журналиста в аэропорту встречала скорая помощь

С помощью президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея российским журналистам удалось вернуться в Санкт-Петербург из Афганистана.

Представители СМИ не могли покинуть территорию Афганистана примерно месяц из-за сбоев в работе международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Решить вопрос удалось лишь при содействии Шугалея, который занялся организацией перелета.

В Россию вернулись десять человек, среди которых специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский. Военкор страдал от проблем со здоровьем во время командировки, поэтому в Северной столице его встречала скорая помощь. Врачи забрали его прямо из аэропорта.

На приземлившемся борту также находился Михаил Алаеддин, руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане. В своем Telegram-канале он написал, что вид с высоты птичьего полета на Кабул прекрасен. Журналист сопроводил запись видеороликом с видом на город из окна самолета.