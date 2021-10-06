Полиция задержала школьного стрелка в техасском Арлингтоне

Полиция американского города Арлингтон, расположенного в Техасе, задержала Тимоти Симпкинса, обвиняемого в школьной стрельбе.

Об этом сообщается в аккаунте Twitter местного управления полицией. Симпкинс проходит подозреваемым в вооруженном нападении, в результате которого пострадали четыре человека.

«Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами», — сообщила полиция города Арлингтон.

Инцидент в техасской школе произошел в среду, 6 октября. Завязавшаяся между учениками драка стала причиной открытия стрельбы. Сотрудники правоохранительных органов опознали в инициаторе 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса. По версии следствия, молодой человек скрылся с места происшествия на своем автомобиле.