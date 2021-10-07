Сивков: стремительный удар ВСУ по Донбассу поставит РФ перед сложным выбором

Если американцы пойдут на крайний шаг и спровоцируют киевский режим на вооруженный конфликт с Российской Федерацией, Украина может лишиться и части своей армии и части территорий.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал доктор военных наук Константин Сивков, по словам которого именно «фактор Афганистана» удерживает сейчас украинских коллаборационистов от антироссийской провокации.

Россия, в случае военной провокации со стороны Киева, будет вынуждена сделать выбор – либо она решит защищать республики Донбасса, либо согласится на то, что Украина их ликвидирует. Однако второй вариант, вызовет масштабные социальные потрясения, поэтому Россия, скорее всего, пойдет по первому пути, уверен Сивков.

В этом случае Россия нанесет по ВСУ массированные авиационно-ракетные удары, а также проведет военно-морские и сухопутные операции. В результате которых вторгшиеся на территорию Донбасса группировки украинских войск будут разгромлены.

«По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

При реализации этого сценария, находящийся на территории Украины американский военный контингент будет выведен, а западные регионы страны останутся независимыми.

России в данной ситуации нужно будет действовать, опираясь на интересы большинства населения, подчеркнул Константин Сивков, а это значит, что под защиту российской армии Москва возьмет только высокотехнологические украинские области, население которых тяготеет к РФ.