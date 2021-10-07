Юшков рассказал, как просчиталась Европа при создании газового рынка

Европейцы, которые рассчитывали, что на спотовом газовом рынке всегда будет сохранятся профицит топлива и конкуренция между его поставщиками, забыли учесть ряд важных факторов.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя призыв пяти стран Евросоюза – Греции, Испании, Румынии, Чехии и Франции – расследовать причины резкого роста цен на газ осенью 2021 года.

Изначально, объяснил эксперт-энергетик, в Европе предполагалось создание «рынка покупателя», то есть рынка газа, на котором предложение превышает спрос. В этой ситуации цена на топливо снижалась бы за счет конкуренции между поставщиками за право продавать европейцам свой газ.

Однако, нынешней осенью, когда американцы в погоне за прибылью направляют весь свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, а собственная добыча газа в Европе сократилась, там вопреки всем прогнозам сформировался «рынок продавца», и теперь уже покупатели конкурируют между собой за возможность купить топливо. Это и привело к рекордному росту цены на газ, объяснил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

А все обвинения в адрес России в том, что она манипулирует ценами на газ, вызваны политическими мотивами, добавил эксперт.

«В этом плане «Газпром» сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать», - напомнил Юшков.

2021 год, отметил эксперт в заключение, судя по всему, станет для российского газового гиганта рекордным по объемам поставленного Европе газа, поэтому обвинить «Газпром» в создании дефицита топлива будет крайне сложно.