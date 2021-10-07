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Юшков рассказал, как просчиталась Европа при создании газового рынка

Юшков рассказал, как просчиталась Европа при создании газового рынка

Европейцы, которые рассчитывали, что на спотовом газовом рынке всегда будет сохранятся профицит топлива и конкуренция между его поставщиками, забыли учесть ряд важных факторов.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя призыв пяти стран Евросоюза – Греции, Испании, Румынии, Чехии и Франции – расследовать причины резкого роста цен на газ осенью 2021 года.

Изначально, объяснил эксперт-энергетик, в Европе предполагалось создание «рынка покупателя», то есть рынка газа, на котором предложение превышает спрос. В этой ситуации цена на топливо снижалась бы за счет конкуренции между поставщиками за право продавать европейцам свой газ.

Однако, нынешней осенью, когда американцы в погоне за прибылью направляют весь свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, а собственная добыча газа в Европе сократилась, там вопреки всем прогнозам сформировался «рынок продавца», и теперь уже покупатели конкурируют между собой за возможность купить топливо. Это и привело к рекордному росту цены на газ, объяснил Юшков.

Юшков рассказал, как просчиталась Европа при создании газового рынка
vk.com  / Игорь Юшков

А все обвинения в адрес России в том, что она манипулирует ценами на газ, вызваны политическими мотивами, добавил эксперт.

«В этом плане «Газпром» сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать», - напомнил Юшков.

2021 год, отметил эксперт в заключение, судя по всему, станет для российского газового гиганта рекордным по объемам поставленного Европе газа, поэтому обвинить «Газпром» в создании дефицита топлива будет крайне сложно.