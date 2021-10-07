Рар: в Германии есть силы, не понимающие роль России в развитии Европы

Основная часть немецких политиков понимает, что прочную Европу невозможно построить без России. Однако в Германии есть силы, не согласные с таким подходом и стремящиеся ему противодействовать.

Об этом в интервью изданию «Московский комсомолец» рассказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о том, как сложатся взаимоотношения новых властей Германии с Россией.

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союз (ХДС) Олаф Шольц и Армин Лашет, по словам эксперта, являются прагматичными политиками и стремятся выстраивать с Россией конструктивный диалог, особенно в том, что касается бизнеса.

«Они будут слушать голоса бизнеса, находить общие проекты с Россией. Они точно заговорят – и тот, и другой – о новой перспективе концепции «Европы от Лиссабона до Владивостока», — заявил Рар. — Думаю, что первая встреча их с (президентом РФ Владимиром) Путиным будет очень интересной и пройдет в лучшей атмосфере, чем последние встречи, которые российский президент имел с (уходящим канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Потому что и Шольц, и Лашет понимают, что невозможно выстроить прочную Европу без России».

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Но, добавил политолог, сложность заключается в том, что этим двум партиям, скорее всего, придется править совместно с партией «Зеленые» и свободными демократами (СвДП), в которой распространены разные взгляды на Россию, в том числе и критичные. А у «Зеленых» отношение к РФ и вовсе суперкритичное, и если пост министра иностранных дел ФРГ, а может быть и пост министров энергетики и экономики, достанется представителю этой партии, то для Москвы будет очень сложно поддерживать разговор с новым немецким правительством.

Как отметил Александр Рар, «Зеленые» не просто пассивно плохо относятся к Москве, они стараются нагнетать конфликтные ситуации, чтобы в них «победить».

«Я с удивлением и иногда даже с отвращением читаю бумаги, которые сейчас кладутся на стол будущему правительству – пишутся стратегии в разных аналитических центрах, где сидят в основном "Зеленые" политики и эксперты, — рассказал эксперт. — Что к России нужно относиться по-другому, что Меркель была слишком "мягкотелой", нужно говорить жестко, надо требовать немедленного освобождения Навального, нужно работать с российским гражданским обществом, следует заставить Москву соблюдать права человека, убрать все запреты».

В докладах, которые эта категория немецких политиков пишет для будущего правительства ФРГ, говориться, что на Россию нужно «Нажимать, нажимать и нажимать», в том числе и путем введения новых болезненных для Москвы санкций. По словам Рара, его такие рекомендации «ужасают».

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«Я вижу, что есть силы, которые нарочно будут ломать наши отношения, не понимая роль самой России, что Россию невозможно поставить на колени. Что Россия будет отвечать, что через такие ссоры мы можем дойти до очень критического момента, когда вдруг нельзя будет исключить военного столкновения. Поэтому на ваш вопрос я ответил двояко», — заявил эксперт-международник.

По словам Рара, он надеется, что события будут развиваться по позитивному сценарию, но при этом считает, что нельзя забывать и о рисках, связанных с будущим российско-германских отношений.