Франция утратила влияние не только на Черном континенте, но и в остальных регионах. Французы не переизберут президента Эммануэля Макрона, считает политолог Зенебе Кинфу Тафессе.

Бывшие колонии уже давно являются самостоятельными государствами, которые не заинтересованы в одностороннем сотрудничестве с Парижем, тщетно пытающемся удержать ускользающую власть. Об этом рассказал доцент международного уровня, преподаватель политической культуры по данным Федерального агентства новостей.

«Продажа военной техники, безопасность, экономические отношения — Франция стремительно теряет позиции», — констатировал специалист.

Отличается скептическим отношением к иностранным акторам молодое поколение африканцев, стремящееся к процветанию и миру. Они отдают предпочтение настоящим патриотам, которые твердо намерены привести страну к светлому будущему.

Тем более, когда, по мнению жителей, в стране проводится непоследовательная и двуличная политика Франции, а операция «Бархан» не только бесполезна, но и напоминает военное вторжение. Именно поэтому авторитет и поддержку среди соотечественников снискал полковник и временный президент Мали Ассими Гоита. Благодаря ему жители страны постепенно меняют вектор развития, выбирая сотрудничество с более надежными партнерами.