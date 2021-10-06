Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит до конца года

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились до конца года провести виртуальный саммит. Об этом сообщили в американской администрации.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отказалась говорить о планах проведения каких-либо встреч или других контактов Байдена и Си Цзиньпина. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) американской администрации Эмили Хорн заявила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан собирается встретиться в Цюрихе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

Китайская газета South China Morning Post до этого сообщила со ссылкой на источники, что одним из пунктов повестки встречи в Швейцарии может оказаться проведение саммита глав США и КНР.