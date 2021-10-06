Власти Украины озвучили условия для встречи Путина с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сможет встретиться для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным только после закрытия вопросов про «оккупацию территорий».

Москва и Киев должны избавиться от темы якобы оккупации территорий со стороны России. После этого переговоры могут прийти к восстановлению дипломатических отношений и транспортного сообщения. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, информирует агентство УНИАН.

По словам Никифорова, прямое общение должно складываться на основании того, что «украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру».

Зеленский ранее заявлял о желании личной встречи с Путиным, отметив, что она может стать результативной. Он рассказал, что в Москве пытаются не допустить переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин никогда не отказывался от такого диалога, но важно определить список тем для обсуждения.