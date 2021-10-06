Маргарита Симоньян предупредила о возможном превращении Зеленского в Саакашвили

Президента Украины Владимира Зеленского при лучшем раскладе ожидает будущее, аналогичное судьбе экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, уверена главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналист сделала заявление на фоне ареста бывшего главы государства в Тбилиси. По мнению Симоньян, задержание Саакашвили олицетворяет будущее президента Украины. Так главный редактор прокомментировала неоднозначное заявление Зеленского об аресте экс-руководителя страны. Она указала на связь между двумя политиками.

«Саакашвили — это олицетворение его (Зеленского. — Прим. ред.) будущего. Так и будет. В лучшем случае будет как Саакашвили, а в худшем — как афганцы, падающие с фюзеляжей американских самолетов в Кабуле», — подчеркнула Симоньян.

Подобные президенту Украины люди должны уяснить один факт. Нельзя тесно контактировать с американцами, которые используют и бросят человека, уверена журналист. А Саакашвили обязан понимать эту истину исходя из собственного опыта, заключила главный редактор.

Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с арестом бывшего президента Украины. В ответ на его слова Саакашвили написал письмо из тюрьмы, где назвал обвинения грузинских властей якобы сфабрикованными, передает телеканал «360».