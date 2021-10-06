Адвокат Астахов выступил за отмену срока давности преступлений, совершенных педофилами

Экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов заявил, что нужно отказаться от сроков давности по таким преступлениям для более надежной защиты детей от педофилов.

По словам бывшего уполномоченного по правам человека, ребенок мог побояться рассказать о случившемся сразу, а потом поделился пережитой трагедией, но уже во взрослом возрасте. Получается, что все это время педофил был на свободе, а после признания жертвы вышел срок давности по преступлению, указал Астахов. Комментарием юриста делится телеканал «360».

«По преступлениям против человечности нет сроков давности, так и здесь нужно их отменить», — заявил экс-омбудсмен.

Сейчас ситуация такова, что преступник может избежать ответственности, если пройдет достаточно времени и его не поймают. Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов также отметил, что ужесточение наказания для педофилов и увеличение максимального срока до пожизненного будет разумным в том случае, если останется возможность пересмотра приговора.