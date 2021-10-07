Баранец: у США «пупок развяжется» догонять Россию в области гиперзвукового оружия

Первый же испытательный пуск с подводной лодки российской противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» стал успешным. Это значит, что ВМФ РФ вскоре примет на вооружение ракету, для которой ни у кого в мире нет средств перехвата.

Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который подчеркнул, что «Циркон» представляет собой уникальное оружие, а значит Военно-морской флот России уже скоро получит дополнительный «ракетный кулак».

По словам Виктора Баранца, разработка новейшей гиперзвуковой ракеты находится на завершающей стадии, и, если не в 2021-м, то в 2022-м году «Циркон» точно будет принят на вооружение.

«Суть вопроса заключается в том, зачем мы создаем такую ракету, почему она появилась на море. Тут надо знать, что ВМС США имеют над российским флотом колоссальное превосходство. У Америки 11 авианосцев. В России — один, и непонятно, когда встанет в боевой строй. Атомных подлодок у США около 80. У нас — дюжина», — объяснил обозреватель «Комсомолки».

Попытаться догнать Соединенные Штаты Америки по количеству авианосцев было бы очень дорого. Поэтому Россия искала другую возможность нивелировать имеющееся у американцев преимущество и не дать им возможности кичиться своим превосходством. С этой целью в России и была разработана противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон».

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«Против нее нет противоядия. Это раз. Во-вторых, если мы запустим эту ракету в массовое производство, она будет стоить 500 тысяч долларов. А американский авианосец стоит 10–12 миллиардов долларов, — добавил Баранец. — На одном авианосце четыре тысячи моряков, на другом — пять. И вот эта ракета может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне мирового океана».

Когда Соединенные Штаты Америки поняли, с какой мощной и неуязвимой ракетой им придется иметь дело, они задумались о том, чтобы изменить свою военно-морскую доктрину. В США даже была поставленная под сомнение необходимость строительства новых авианосцев.

По мнению обозревателя, американцы так сильно отстали от России в области создания гиперзвукового оружия, что им ее уже не догнать.

«Пупок у них развяжется, потому что они уже 20 лет работают над перехватом гиперзвуковых ракет, а наши летают все дальше и дальше. Это они сейчас, как малые дети в песочнице, хвастаются, что им удалось запустить ракету, которая летает со скоростью шесть махов. Я, наверное, еще соску сосал в детском садике, когда мы летали с этой скоростью», — иронизирует Баранец.

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В заключение же обозреватель напомнил, как Соединенные Штаты не поверили, когда российский президент Владимир Путин впервые объявил о имеющихся у Москвы разработках гиперзвуковых ракет, аналогов которым не имеет никто в мире. Но вскоре, по его словам, Пентагону пришлось признать, что Москва не блефует и американцы сильно отстали от нее в разработках гиперзвуковых вооружений.

А «Циркон», добавил Баранец «по секрету», пригодится России не только в море, но и на суше.