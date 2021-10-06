Политолог Александр Дудчак рассказал о возможностях Зеленского вернуть Саакашвили на Украину

В последнее время различные политики и эксперты все чаще говорят о возвращении Саакашвили на Украину. На эту тему также высказывался и сам президент Украины Владимир Зеленский.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — приводит слова Зеленского издание PolitOnline.

Зеленский также сообщил, что не знал о возвращении Саакашвили в Грузию. По словам президента, Саакашвили долго не могли найти, да и сам поступок украинский лидер не оценил, так как Саакашвили занимал пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Политолог Александр Дудчак рассказал в беседе с изданием PolitOnline о возможностях Зеленского повлиять на скорейшее возвращение экс-президента.

«Не думаю, что у Зеленского есть большое желание решать эту проблему. Хотя, если ему в Вашингтоне скажут, что должен поактивничать, наверное, он проявит большую активность. Но в это очень слабо верится», — завил Дудчак.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Бывшего президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.