Русскоязычных жителей Финляндии призвали пройти вакцинацию от COVID-19

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии призвал русскоязычных жителей сделать прививку от коронавируса.

Видео с призывом к вакцинации было опубликовано на русском языке в социальных сетях. Ранее власти многих финских городов заявили о низком темпе прививочной кампании среди иностранных жителей.

«В Финляндии живет много русскоязычных. И мы хотели донести информацию о вакцинах от коронавируса до них тоже», — отметили в институте.

В ролике главный врач учреждения Ханна Нохинек две минуты рассказывает о вакцинации от коронавирусной инфекции. Финские СМИ сообщают, что иноязычные горожане составляют половину всех пациентов больниц. Также в некоторых регионах страны иммигранты распространяют ложные сведения об инфекции, говорится в медиа.