Глава правительства Башкирии рассказал о планах догазификации региона

Власти Республики Башкортостан планируют в рамках реализации президентской программы подключить к газу почти 200 тысяч хозяйств, сообщил глава правительства региона Андрей Назаров.

Он отметил, что сегодня уже 1,4 млн объектов подключены к газовой инфраструктуре. Если добавить к ним 200 тысяч домов, то уровень газификации Башкирии составит около 90%, подчеркнул чиновник.

«Можно было довести до 100%, однако все-таки бывают варианты, когда выгоднее пользоваться другим видом топлива, хотя в большей мере газ удобнее», — рассказал Назаров ФБА «Экономика сегодня» в кулуарах Петербургского международного газового форума.

В этом году форум проходит в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В мероприятии участвуют около 3500 чиновников, представителей компаний и экспертов из разных стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Канаду и другие государства.